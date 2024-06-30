美修改以巴停火方案　哈馬斯稱談判無進展

以巴停火和釋放人質協議談判停滯，巴勒斯坦回教激進組織在黎巴嫩的高級代表哈姆丹（Osama Hamdan）上周六（29日）表示談判沒有進展，哈馬斯仍然準備積極處理任何確保永久停火及以軍全面撤出加薩地帶的提議。

哈姆丹指至今沒有收到新的停火方案，哈馬斯不會接受美國施壓採納以色列提出的條件。美國已向聯合國安理會提交決議草案，敦促支持美國總統拜登日前公開、獲以色列戰時內閣批准的加薩三階段停火計劃，絕大多數安理會成員認為草案應更加平衡，正等待美國回應以決定下一步措施。

另一邊廂，美媒指拜登政府近日修改了三階段停火計劃的部分內容，主要涉及第8條，該條款關於以色列和哈馬斯在首階段停火期間開始談判，為第二階段停火設定條件，包括在加薩達致「可持續平靜」。哈馬斯希望這部分的談判只聚焦以色列釋放在囚巴勒斯坦人的數量和身份，以方則想討論加薩非軍事化和其他問題。知情人士指，美方為條款擬訂新措詞是想彌合以色列和哈馬斯的分歧，同時推動再為中間人的卡塔爾和埃及施壓哈馬斯接受新方案。如果哈馬斯接受美國提出的新版本，就可以達成協議。