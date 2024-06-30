國會選舉首輪投票開始　極右國民聯盟料成最大黨

極右翼勢力在本月的歐洲議會選舉大勝後，法國總統馬克龍作出政治豪賭，宣布解散國民議會提前大選。法國全國票站於當地周日（30日）上午8時（香港時間周日下午2時）起開放投票，大部分票站會在當地傍晚6時關閉，巴黎、馬賽、里昂等大城市的票站會遲一、兩小時關閉。法國海外屬地上周六（29日）已陸續進行投票，北美洲法屬聖皮耶與密克隆群島率先開始。

今次選舉共有5,000萬名已登記選民合資格投票，投票將分兩輪進行，第二輪投票在下周日（7月7日）舉行。國民議會選舉規定議員按選區選舉產生，首輪投票中得票逾50%的候選人才能直接當選，否則由排名前兩名的候選人及得票率超過12.5%的候選人進入次輪投票。國民議會合共577個議席，一個黨派或聯盟取得289席則擁有大多數地位。

選前民調顯示，瑪琳勒龐領導的極右國民聯盟得票率介乎35%至37%之間，有望贏得最多議席，料有225至265席；左翼聯盟新人民陣線得票率介乎27.5%至29%，獲得170至200席；馬克龍領導的中間派陣營則只得20%選票，只佔70至100席。