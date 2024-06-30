牙醫自爆40年無洗牙　靠獨特方法護理

美國德州奧斯汀一名牙醫近日在網上分享稱，她憑藉一套獨特護理方法維持牙齒健康，至今竟已有40年沒有洗牙。由於她的習慣有別於一般牙醫建議約每半年洗一次牙的情況，隨即引起不少網民熱烈討論。

牙醫菲利普斯（Ellie Phillips）分享，她設計的日常口腔護理程序使她毋須花費額外時間預約牙醫，還能保持健康和靚麗的笑容。她刷牙前會先用漱口水漱口一分鐘，刷牙後亦以漱口水代替自來水，避免沖走牙齒上的氟化物，最後再使用防蛀氟化物漱口水才算完成，前後共使用3次漱口水。她還會在早晚使用兩支不同牙刷，讓刷毛有時間變乾，防止細菌孳生，每次餐後則會咀嚼阻止有害細菌生長的香口膠。

菲利普斯表示，她原本也會定期洗牙，隨後為測試自己能相隔多久再洗牙，遂決定每隔數年預約牙醫檢查牙齒，結果對方每次都判斷她不需要洗牙。

儘管菲利普斯希望協助人們避免不必要的牙科治療，但因與一般做法差異太大，不少網民質疑她或許會在家中自行洗牙。另外，美國牙科協會則建議民眾定期預約牙醫清潔牙齒，稱這有效防止需要施行手術的牙齒問題，並預防口臭和牙齦疾病等情況。