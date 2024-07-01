旅遊巴翻車2華客亡　當局對旅行社啟動調查程序

馬來西亞雲頂高原一輛載有21人的旅遊巴上周六（6月29日）早上發生車禍，造成2名中國公民死亡。馬來西亞官員周日（6月30日）指出，若調查顯示涉案的旅行社是重犯，不排除會撤銷執照。

馬來西亞旅遊、藝術及文化部長拿督斯里張慶信和中國駐馬大使歐陽玉靖受傷的部分中國遊客及家屬。據了解，受傷的旅客目前情況穩定。張慶信代表馬國政府對此次事故的發生深表哀悼和歉意。他指，政府對此事高度重視，自己將召集相關部門召開專門會議，共同研究事故原因及改進措施。馬國旅遊、藝術和文化部也將對涉事旅行社啟動調查程序，並盡力協助中國傷亡遊客及家屬做好救治和善後工作。

歐陽玉靖受訪時指，事故發生後，中國政府高度重視和關注。中國駐馬使館第一時間啟動應急機制，派員了解核實現場情況；協調馬相關部門及時組織力量開展應急處置、事故調查、傷員救治及善後安置等工作；敦促馬政府進一步加強旅遊從業人員監督管理，切實保障中國遊客的安全和合法權益。

歐陽玉靖還與馬國旅遊主管部門負責人、院方代表、涉事旅行社負責人召開協調會。他重申中國政府對此次事故的關切，要求馬方應高度重視並全力救治受傷的中國遊客、盡快核查事故原因、對死傷者家屬來馬提供必要協助。