日人遇襲華婦喪命 內地網上平台打擊極端言論

江蘇蘇州高新區巴士站上周一（6月24日）發生持刀傷人事件，校巴女工胡友平為救一對日本母子被捅多刀身亡。事後，有內地民眾在網上發布宣揚極端排外的言論，多個社交平台近日先後發布處理挑動極端民族主義情緒有害訊息的公告。

短片平台抖音周日（6月30日）表示，部分帳號發布一些極端和錯誤的言論，例如質疑校巴司機和乘客「是日本特務」等詆毀和極端言論。平台已嚴厲處置，關閉多個嚴重違規帳號，今後會繼續加大對相關不良訊息的排查處置力度。騰訊上周六（6月29日）指，近日有個別網民在網上煽動中日對立、挑動極端民族主義，炮製各類極端言論，平台合共處理違規內容836條、違規帳號61個。

網易亦指出，有個別用戶歪曲、誇大事實甚至編造內容發表不當言論，例如宣揚「抗日鋤奸」，鼓譟成立「當代義和團」。對於上述亂象，平台將通過審核攔截、頁面篩查等方式進行集中治理，並採取刪除警示、階段禁言或封禁帳號等處置措施。影片網站嗶哩嗶哩（俗稱B站）對違規言論展開清查，嚴肅處理宣揚仇恨、種族主義等極端言論和帳號，一經發現違規內容，將採取流量管控、刪除違規言論、帳號限時封禁、帳號永久封禁並上報相關部門等一系列措施。嗶哩嗶哩已累計處置違規內容503條，處置帳號10個。