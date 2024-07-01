拜登總統辯論表現差　家人勸繼續競選

美國總統拜登的首場總統選舉電視辯論表現差勁，引起民主黨內部恐慌，出現「換將」的雜音。拜登周日（6月30日）到大衞營與第一夫人吉爾及兒孫相聚，討論了競選前景，家人們都認為他應繼續參選，並把責任歸咎於協助拜登準備辯論的幕僚。

知情人士指，家人們都知道拜登的辯論表現相較前總統特朗普來說是很差，但拜登仍可展示他有能力治理國家多4年。最支持拜登繼續競選的是其子亨特，亨特希望美國人見到他所認識、鬥志旺盛及掌握事實的父親，而非在辯論台上步履蹣跚和衰老的形象。其他家人嘗試研究如何幫助拜登，一名孫輩提出可參與更多競選工作，接觸社交平台的有影響力人士。他們亦把矛頭指向拜登的競選幕僚，包括總統高級顧問鄧恩（Anita Dunn）、拜登的私人律師鮑爾（Bob Bauer）、前白宮幕僚長克雷恩（Ron Klain），質疑為何克雷恩讓拜登記大量數據，又覺得拜登明明曬黑了，在辯論時的化妝卻顯得他臉色蒼白。

不過，拜登和吉爾沒有對幕僚感不高興，拜登仍然信任鄧恩、鮑爾、克雷恩等人。在辯論後，拜登多次致電克雷恩等親信、重要的民主黨金主和黨友探問輿論走向，並非為是否繼續參選尋求意見。他的競選團隊周一（7月1日）傍晚將與全國籌款委員會開視像會議，內部人士指穩住捐款者基礎是拜登繼續參選的關鍵。