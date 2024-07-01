華留學生坐巴士遭辱罵　鐵棍打甩多隻牙

中國一名留學生上周五（6月28日）在新西蘭奧克蘭坐巴士時遭不明人士用鐵棍襲擊，導致面部嚴重受傷。中國駐奧克蘭總領事館周一（7月1日）表示，對案件深感震驚與痛心，已與傷者家屬取得聯繫並表達慰問，並向當地警方表達嚴重關切，強烈譴責殘忍不法行為，要求警方全力偵辦案件，盡快將疑犯繩之於法。

事發在上周五早上約9時，16歲的受害男學生當時正在巴士上用手機聽音樂，一名40多歲的陌生女子首先用種族歧視字眼辱罵他，其後用鐵棍施襲。男學生面部傷勢嚴重，滿口鮮血。車上當時有10來人，但只有一名75歲華裔男乘客挺身協助男學生，從女子手上搶過鐵棒，女子其後趁停車期間逃逸。

受害男學生至今在新西蘭生活了7年，今次是他第一次經歷出於種族動機的攻擊。談及事發經過時，他仍然心有餘悸，並稱：「這次是一根棍子，下次誰知道會發生甚麼，也許是一把刀？」。他指自己被打甩3隻牙，還有2隻牙崩了，現在不能修理，要等傷口愈口，恐怕在18歲前都要戴假牙。他呼籲民眾在巴士上要保持警惕，學會保護自己，希望有更多人能夠在他人遭遇突發情況時出手相救。

新西蘭警方表示，理解此類事件對社區帶來的恐懼和擔憂，將繼續追查每一條線索，正搜捕疑犯，不能對此容忍，呼籲民眾提供線索。奧克蘭交通部門稱，首要任務是確保民眾能夠安全使用交通網絡和設施，巴士營運商已向警方提供閉路電視畫面。