不滿馬克龍執政　民眾對極右翼改觀

法國極右翼國民聯盟民望大增，給總統馬克龍造成沉重打擊。許多選民因通貨膨脹和其他經濟問題對馬克龍感到沮喪，有選民坦言，曾覺得極右翼可怕，但現在不再有這樣的看法。

法國國內極右翼學生組織是國民聯盟主要擁護團體之一，組織主席比納 (Edouard Bina) 介紹，他們的會員正極劇增加，迎來不少新面孔，其中甚至包括中學生，新成員們都非常喜歡國民聯盟黨魁巴爾代拉，經常在社交網絡上觀看巴爾代拉的影片。除年輕人外，亦有中年人選擇支持國民聯盟。41歲的選民吉耶博 (Edouard Guillebot) 表示，極右翼的勝利是人民對媒體和政治精英的報復，他又指摘政府對自己撒謊，向民眾聲稱移民是這個國家的機遇。

與此同時，仍有不少選民反對極右翼上台。就讀政治學的19歲學生費佛海奧（Cynthia Fefoheio）表示，人們不明白的是，若極右翼上台會影響法國很多年，又形容現在的法國仇恨不斷增長，不再有團結。44歲的黑人選民朱斯蒂娜（Cynthia Justine）表示，她不喜歡法國當下的政治風向，對此感到很憤怒，由於她是黑人女性，不免對未來感到擔憂。