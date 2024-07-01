12歲神童入讀紐約大學　冀成數學和物理教授

一名現居於美國紐約州的印度裔12歲男童，不但成為最年輕的高中畢業學生，今年秋季起更將在紐約大學修讀數學和物理。年紀輕輕已智超常人的他還立下豪言，希望在14歲時大學畢業，並計劃再取得一個物理學博士學位，夢想未來成為數學和物理教授。

男童巴里（Suborno Bari）從2歲起已能清晰背誦元素周期表，7歲起更開始收到印度的大學邀請，每年前去授課3次。除學業了得外，他還擅長繪畫、辯論和彈鋼琴等多項技能，多才多藝。在高中最後一年，他已預先體驗紐約幾間大學的非學位課程，為將來做好準備。

巴里的父親是高中物理教師，母親則是小學教師。他們表示，在母親教授巴里簡單的數學時，對方已學會反問一些抽象的數學概念問題，兩人起初以為巴里只為博取關注，後來卻發現對方不斷展現天賦，才令他們確信兒子確是神童。

雖然巴里計劃在大學畢業之際才接受智商測試，但其成早已充分反映他的實力。他坦言大學來他而言是全新的挑戰，已迫不及待地希望盡快展開大學生涯，並在該處遇到對數學和科學真正感興趣的人，與對方一同解開宇宙奧秘。