勞動黨八屆十中全會閉幕　無提朝俄全面戰略協議

北韓勞動黨第八屆中央委員會第十次擴大全會周一（7月1日）閉幕，歷時4天。該國官媒朝中社周二（7月2日）指全會討論了經濟發展、領導幹部工作作風、加強重要部門紀律、司法制度及人事任免。報道沒有提到外界關注的北韓與俄羅斯《全面戰略合作夥伴協議》，軍事方面則只稱領袖金正恩指明「人民軍和全體武裝力量的軍事政治活動方向」，沒有交代詳情。

朝中社表示，全會於上周五（6月28日）至周一舉行，5項議程包括關於本年度黨和國家主要政策執行情況中期總結及對策；關於領導幹部改進工作方法和作風；關於加強重要部門工作紀律；關於鞏固和發展司法制度；組織問題。全會一致通過了3項決議。會議討論政策執行情況時聚焦經濟發展，指出北韓在極困難國內外環境中完成主要政策任務，在今年上半年取得令人矚目的成果，惟過程中出現缺點和偏向。

領袖金正恩發言時指出，今年初勞動黨批准建國以來最宏偉的地方發展計劃，正式進入施行階段，目前依然存在阻礙前進的主客觀因素。他承認去年年初起全盤國民經濟計劃紀律鬆弛，不得不召開黨中央全會採取緊急措施。今年上半年期間，12個重要領域當中的冶金、化工、電力等重要工業部門按月、按季度順利完成計劃。今年上半年的經濟狀況與去年同期比較，也有明顯的上升趨勢，全國農業生產狀況還不錯。金正恩強調，全國要大力組織和開展地方經濟發展工作，內閣要優先重視加強對全盤國家經濟的統一指揮，集中力量切實樹立國民經濟計劃紀律，及時有效地克服經濟工作中存在的缺陷和障礙，積極推動生產增長和技術發展。他指示要在全國範圍推進黃海鋼鐵聯合企業節能型吹氧法熔爐建設項目、碳一化工創建項目等重點項目，不折不扣地完成既定任務。

對於改善幹部工作方法和作風，報告指出這是燃眉之急，也是直接關係到發展的重大任務，有幹部出現生搬硬套的工作態度、形式主義、敷衍塞責的工作態度、主觀片面和獨斷專行、濫權、耍官僚主義等現象，全會分析他們錯誤工作作風的嚴重性與後果，並嚴厲加以批鬥。組織問題方面，全會罷免並補選黨中央委員會委員和候補委員，任命金正順為黨中央委員會部長。全會亦任命鄭明秀為內閣副總理、李明國為財政相、全香順為朝鮮社會主義婦女同盟中央委員會委員長。

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