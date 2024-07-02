英工黨倡更多官員訪華　冀中俄朝伊勿深化關係

英國周四（4日）舉行大選，在野工黨目前在民調中領先。工黨影子外相、國會議員拉米（David Lammy）周一（1日）表示，工黨一旦上台，將推動讓更多跨部會官員訪問中國，跟進他認為積極與華接觸往來的歐美夥伴，同時希望中國不欲深度投入由俄羅斯、北韓和伊朗組成的「俱樂部」。

周一與倫敦外籍記者協會舉行座談會時，拉米提到將推動英國對外政策在三大重點領域的重新設定，包括與歐洲的關係、氣候變化以及與「全球南方」的關係。其中，工黨擬與歐盟簽署新的安全協定，涵蓋進一步整合和加強軍工業與國防採購；並提出與華往來的「3C」準則，包括競爭（compete）、挑戰（challenge）、合作（cooperate）。拉米回應媒體提問時，另強調第4個「C」，就是一致性（consistency），指摘保守黨2010年執政以來有8名外相，期間至少出現7種對華政策。

拉米表示，在氣候變化、公共衞生、貿易等領域，工黨政府將尋求與華合作，但必要時將競爭並提出挑戰，特別是在國安領域。但他強調，重點是他們與中國接觸往來，除了外相，其他部會首長也將一如歐美夥伴訪華；並指出中國有很多事正在發生，英國政客赴當地了解實況非常重要，很驚訝保守黨政府疏於與華接觸。對於工黨政府預計如何應對台海局勢，他稱英國對台立場不變，多年來連貫一致，會向中方傳達這一點，工黨亦關切發生在台海的侵略性行為。