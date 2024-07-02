菲向部署仙賓礁巡邏艇補給　華海警跟監管控

中國和菲律賓在南海的主權爭議持續，中國海警局新聞發言人劉德軍周二（2日）表示，菲律賓於周一（1日）派3艘海岸防衞隊船隻對其非法滯留仙賓礁的海警9701艦（即特大型多功能巡邏艦雷莎．馬格巴努亞號）過駁人員物資，中國海警全程跟監管控。

劉德軍強調，中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，菲方船隻滯留仙賓礁，侵犯中國領土主權和海洋權益，違反《南海各方行為宣言》，破壞南海和平穩定，中方堅決反對。中國海警將一如既往在管轄海域維權執法，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益。

中國官媒《環球時報》英文版周二也公開由中國海警提供的影像，指菲律賓海岸防衞隊自今年4月起在仙賓礁部署特雷莎．馬格巴努亞號，並曾於5月3日至9日、5月14日、5月23日至6月3日派出舷號4402、4404及4409的海岸防衞隊船隻輪替為特雷莎．馬格巴努亞號補給，物資包括水、燃料、食物及輪換人員。報道指，菲方人員在補給期間經常運送盒狀物體，其中在5月23日的行動中，特雷莎．馬格巴努亞號從另一艘船吊起標有「MABUHAY PORTLAND」的大袋，「MABUHAY PORTLAND」是菲律賓建材品牌，主要生產水泥。

《環球時報》指，目前中國在仙賓礁海域保持絕對優勢，有海上執法部隊駐紮，該處也是中國漁民的傳統漁場，許多漁民長期在此捕魚作業。中國現代國際關係研究院海洋戰略研究所副所長楊霄指出，特雷莎．馬格巴努亞號是菲律賓海岸防衞隊最先進艦艇之一，菲方頻繁部署各類艦艇為它補給及輪調人員，反映有意複製馬德雷山號在仁愛礁坐灘，從而在仙賓礁維持長期存在，進一步實現準永久軍事存在。菲律賓的行動具有戰略意圖，仙賓礁位於仁愛礁與菲律賓巴拉望島之間，距離菲律賓本土較近，菲方或想把仙賓礁打造成向仁愛礁補給的海上基地，以及在南海活動的「落腳點」。