聯大通過加強AI能力建設合作決議　華批美限制投資

第78屆聯合國大會周一（1日）協商一致通過中國主要提出的加強人工智能能力建設國際合作決議，140多國參加決議聯署。中國常駐聯合國代表傅聰大使在決議通過後受訪表示，美國針對在華人工智能特定投資目標的限制措施，無助人工智能技術的健康發展，並將在全球治理方面造成分裂。

上述決議強調人工智能發展應堅持以人為本、智能向善、造福人類的原則，鼓勵通過國際合作和實際行動幫助各國特別是發展中國家加強人工智能能力建設，增強發展中國家在人工智能全球治理中的代表性和發言權，倡導開放、公平、非歧視的商業環境，支持聯合國在國際合作中發揮中心作用，實現人工智能包容普惠可持續發展，助力實現聯合國2030年可持續發展議程。中方期待以該決議通過為契機，與會員國積極推動決議後續落實，堅持發展優先、以人為本、平等互利、守正創新。中國常駐聯合國代表團新聞發言人表示，聯合國會員國特別是發展中國家熱烈歡迎決議協商一致通過。

對於美國上月發布規則草案，限制可能威脅美國國家安全的中國人工智能和其他技術領域投資，傅聰強調中方堅決反對這些制裁。剛獲表決通過的聯合國決議呼籲，國際社會在安全、可靠和值得信賴的人工智能系統整個生命周期中，提供並促進公平、開放、包容和非歧視的商業環境，傅聰認為美國有關行動並未營造一個包容的商業環境，敦促美方改變決定。