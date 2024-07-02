北約秘書長批華挑戰價值觀　煽動歐洲衝突

北約秘書長斯托爾滕貝格近日接受日本媒體專訪時指出，北約無意視中國為敵，但中國對北約的價值觀、利益和安全構成挑戰。他又稱，在俄烏戰事中，中國為俄羅斯提供技術和設備，正煽動歐洲自第二次世界大戰以來最大的衝突。

北約峰會將於下周二（9日）在美國華盛頓舉行，今年亦邀請日本、南韓、澳洲和新西蘭參加。報道指出，俄羅斯在對烏克蘭的戰事中，仰賴中國提供最新技術和電子設備，讓其可製造無人機和導彈。因此，斯托爾滕貝格認為北約有必要加強與日韓澳紐等亞太地區國家合作，尤其在軍備管制、技術開發、網絡攻擊對策等方面，以加強對中國施壓，並維護亞洲地區穩定。被問及「台灣有事」時北約可能採取甚麼具體行動，斯托爾滕貝格並未正面回應，僅稱北約將繼續作為北美和歐洲的同盟。此外，北約去年曾構想在東京開設辦事處，但他表示不會在這次峰會作決定。報道認為，斯托爾滕貝格似乎不想過度刺激中國。

中國外交部發言人毛寧周二（2日）回應時，反問北約的價值觀是甚麼，如果是以意識形態劃線製造矛盾、挑動對抗加劇緊張，那中國確實不能認同。對於烏克蘭危機，她強調中方始終致力於勸和促談，推動政治解決，北約應反思危機的根源，反思自身為歐洲和世界的和平做了甚麼，而不是推卸責任，轉嫁矛盾。