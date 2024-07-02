以擬加薩北部建人道氣泡試點　逐步取代哈馬斯治理

英媒周一（1日）引述多名知情人士指，以色列政府有意在加薩地帶北部實施「人道主義氣泡」試點計劃，逐步在加薩全境取代巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的治理。以色列傳媒則指，總理辦公室內部已不再反對讓與巴勒斯坦自治政府有關的人在戰後參與治理加薩。

試點計劃將率先在加薩北部的阿塔特拉（Atatra）、拜特哈嫩（Beit Hanoun）和拜特拉希耶（Beit Lahia）居民區啟動，它們距離以色列邊境僅約2至3公里。以軍會從加薩北部的西埃雷茲過境點向經過審查的加薩居民輸送援助物資，巴人從分發物資開始逐步擴大自身在社區的職責，直到接管該區的民事管理。如果試點成功，以色列會把「人道主義氣泡」向南擴展到加薩其他地區，取代哈馬斯的統治，並於未來由國際社會和阿拉伯國家的代表、當地巴勒斯坦權力機構官員及私人承包商共同管理。不過，計劃在以色列政府內部和阿拉伯世界都遭到質疑和批評。

以色列總理內塔尼亞胡曾指反對把加薩控制權交給現屆巴勒斯坦自治政府，希望由加薩人成立文人政府。以色列官員指，總理辦公室近月一直要求不要把巴方納入任何戰後計劃，嚴重阻礙制訂現實的方案，多名總理高級助理私下得出結論認為如果想依靠加薩人治理，與巴人政府有關聯的人就是唯一可行選擇。如果巴人政府能改革，更好地應對約旦河西岸的煽動及恐怖主義問題，內塔尼亞胡的立場也會變得更有彈性。