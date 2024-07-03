多黨公布競選政綱　工黨呼籲作出改變

英國首相辛偉誠5月宣布周四（4日）提早舉行大選後，多個政黨紛紛公布競選政綱，其中工黨呼籲選民利用手選票作出改變。以下是3大政黨政策方向（只列部分）：

●保守黨

○經濟：減債、支持企業投資、減稅等。

○民生：建立更公平福利制度、控制移民數量及制止非法移民湧入、增加英國國家衞生事務局（NHS）撥款、打擊犯罪、興建房屋等。

○國防：把本地生產總值（GDP）的2.5%用於國防、提升國防工業基礎、加快軍隊現代化及加大科技投資、保證烏克蘭獲得長期所需支持等。

○外交：維持與美國特別關係、加強與夥伴合作，包括七大工業國集團（G7）及北約等。

●工黨

○經濟：保持經濟穩定、改善與歐盟貿易及投資關係、投資基建、建設現代交通網絡等。

○民生：縮短NHS等待時間、打擊反社會行為、興建房屋、嚴厲懲罰違規者、遏止街頭持刀傷人等。

○國防：把GDP的2.5%用於國防、維持對北約承諾、啟動戰略防禦評估等。

○外交：制定新貿易協定、領導清潔電力聯盟、現代化國際發展等。

●自由民主黨

○經濟：投資綠色基建、負責地管理公共財政、減少浪費、制定產業戰略、降低貿易壁壘、提高生產力、促進小企業發展等。

○民生：投資教育、改善醫療、興建房屋、廢除《非法移民法案》等。

○國防：把GDP的2.5%用於國防、增加常規部隊數量、繼續支持北約、限制向人權紀錄不佳國家出口武器等。

○外交：修復與歐洲關係、支持烏克蘭、推動以巴停火等。