民主黨首有國會議員　公開呼籲拜登退選

美國總統拜登在首場總統選舉電視辯論表現差勁，引起民主黨內部恐慌。德州眾議員多格特（Lloyd Doggett）周二（2日）成為首名公開呼籲拜登退選的民主黨國會議員，認為對方應作出這個痛苦而艱難的決定。

多格特周二發聲明指，相信拜登作為總統在國內外為美國取得重大成就，雖然其大部分工作都是變革性的，但選情在多個關鍵州落後對手特朗普，在首場辯論中亦未能捍衞自己的政績，以及揭露特朗普的大量謊言。多格特認為，是時候讓民主黨領導層選出新的候選人，以實現擊敗特朗普；強調此呼籲並非輕率作出，仍非常尊重拜登的成就。

在多格特表態後，民主黨科羅拉多州眾議員候選人弗里希（Adam Frisch）亦呼籲拜登退選。有眾議院民主黨助理透露，眾議院有25名民主黨議員準備作相同呼籲。前眾議院議長佩洛西受訪時直言，有理由質疑拜登的辯論表現只是一晚的事，抑或更廣泛的健康問題，而特朗普應該受到同樣審查。白宮周二強調，拜登沒有發生甚麼狀況，在辯論當晚因感冒而有失水準。他周三（3日）將與民主黨州長舉行會議，並在本周與國會議員交流。