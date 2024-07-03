中菲南海磋商同意保持對話　管控矛盾分歧

中國外交部副部長陳曉東與菲律賓外交部副部長拉扎羅，周二（2日）在馬尼拉共同主持召開中菲南海問題雙邊磋商機制（BCM）第9次會議。中方敦促菲方立即停止海上侵權挑釁行徑，切實遵守《南海各方行為宣言》各項規定，回到通過對話協商妥處分歧的正軌，與中方共同管控好仁愛礁局勢。雙方同意繼續通過BCM等機制保持對話協商，管控矛盾分歧。

據中方通報，中菲雙方就南海形勢特別是管控仁愛礁局勢坦誠、建設性地交換了意見。中方重申對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權，敦促菲方與中方推動海上局勢趨緩降溫，推動兩國關係止跌企穩。雙方認為，維護南海和平穩定符合中菲雙方利益，也是地區國家的共同目標。會議期間，雙方還討論到完善涉海溝通機制，促進兩國海警對話、推動海洋科技環保等合作。

菲律賓外交部亦稱，今次會議與中方就南海問題進行了坦誠與具建設性的討論，在制訂管理海上局勢的措施方面取得實質進展，但仍有重大分歧。雙方同意需要恢復信任和重建信心，以更好地處理海上爭端，但菲方強調將毫不留情地保護其在南海的利益。梵蒂岡國務院外長蓋拉格（Paul Gallagher）周二首次訪問馬尼拉，呼籲各方遵守國際法，和平解決衝突，包括南海衝突。