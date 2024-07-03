美派包機遣返116名中國非法移民　6年來首次

美國國土安全部周二（2日）表示，政府在剛過去的周末派出一架大型包機，將非法入境美國的中國人遣返回中國，涉及116人。這是美國自2018年以來首次大規模遣返中國非法移民，引發當地華人群體高度關注。

美方聲明指，今次遣返行動是在與中國國家移民管理局密切協調下進行，美國國土安全部將繼續與中國公安部和國家移民管理局合作，安排更多遣返航班。聲明又指，中美正共同努力，通過擴大執法力度，減少和阻止非法移民，打擊非法人口販運，繼續遣返沒任何法律基礎滯留美國的人，呼籲民眾不應聽信蛇頭所言。美方未有透露這批非法移民在美國滯留了多久，該包機飛往中國何處，或包機的費用由誰支付等。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，中國國家移民管理局與有關國家移民執法部門開展國際執法合作，遣返參與偷渡活動的人，已將策劃者、組織者和非法移民遣返回原居住地，並依法追究其法律責任。他強調，中方堅持對外開放政策，依法促進正常跨境旅行，保障出入境人員合法權益，並堅決打擊偷渡犯罪，將繼續與其他國家開展相關執法合作。