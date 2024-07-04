英大選今午開始投票　料工黨議席創新高變天

外界預料民望低迷的英國執政保守黨將於周四（4日）的大選慘敗，政壇變天由在野工黨上台。英國《電訊報》於周三晚上公布的選前最後民調顯示，工黨將在今次大選贏得歷來最多的國會下議院議席，得票率高達39%，比保守黨的20%多近乎一倍。

今屆大選約有4,900萬名登記選民，全國票站將於當地早上7時（香港時間下午2時）至晚上10時（香港時間周五清晨5時）開放，票站關閉後會立即開始點票，料選舉結果在票站關閉後陸續出爐。今次改選下議院全部650個議席，只要單一政黨取得過半數的326席即成為下議院大多數黨，並由大多數黨黨魁出任首相。

《電訊報》的民調沒有推算各黨預料取得的議席數量，但相信由施紀賢領導的工黨贏得的議席數量，會打破前首相貝理雅1997年帶領工黨大勝418席的紀錄。另一項民調則顯示，工黨有望奪得431席位，創下1832年以來最大的單一政黨多數席位紀錄。保守黨將失去該黨在2019年贏得的近四分之三的席位，從365席大減至102席。其他在野黨方面，自由民主黨將贏得72 個席位，比上屆大選多11席，蘇格蘭民族黨將失去30席，從48席降至18席。改革黨在強硬脫歐派領軍人物法拉奇重出江湖領軍下，有望奪得3席。