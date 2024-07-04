工黨批保守黨不一致　擬適時與華合作

英國大選周四（4日）登場，工黨極有可能再度掌權，其對華政策自然是焦點之一。縱使工黨在競選政綱中批評保守黨過去對華政策舉棋不定，卻未必如對方般強硬，甚至會在適當時間與中國合作。

工黨在競選政綱提及，將採取長期戰略方針管理對華關係，在可合作議題合作，在有需要領域競爭，在有必要問題挑戰，未來亦會審視雙邊關係，提高理解及應對北京帶來挑戰及機遇能力，始終按照國家利益行事，捍衞主權及民主價值。

相較之下，保守黨競選政綱內對華政策較為強硬，例如把中國列為與俄羅斯及伊朗同等「專制國家軸心」及「敵對國家」，批評北京在西藏、新疆、香港等問題無視人權及國際承諾，將在聯合國上繼續提出關切，並加強國家安全保護，協調與夥伴之間合作等。

至於自由民主黨在新疆、台灣及香港議題政策最為具體，包括承諾會把對新疆維吾爾人遭受人權侵害事件定性為「種族滅絕」，另承諾會繼續爭取填補英國國民（海外）護照（BNO）簽證計劃政策漏洞，以及爭取延長協助港人融入英國相關撥款等。