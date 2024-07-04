拜登保證繼續參選　再有眾議員表明反對

在首場總統選舉電視辯論後，美國總統拜登面臨退選壓力，民主黨內部出現「逼宮」的雜音。英國傳媒周四（4日）引述知情人士指，拜登周三（3日）分別與競選團隊成員通電話，並與民主黨籍州長、議員開會派定心丸，聲言他不會退選，會堅持到底。州長態度正面，惟有眾議員不認為拜登應繼續參選。

拜登致電對情況有疑慮的競選團隊成員，告知他們自己不會退選。他在一封電郵中寫道：「沒有人會把我趕出去，我不會離開，我將在這場競選中堅持到底。」他又敦促支持者捐錢，幫助他擊敗前總統特朗普。

拜登還與24名民主黨籍州長和首都華盛頓的市長開視像會議，向他們保證自己仍有能力參選。與會的紐約州州長胡楚、明里蘇達州州長沃爾茲、馬里蘭州州長穆爾向記者指，會談坦誠，他們都專注於勝出11月的大選，並表態支持拜登。加州州長紐瑟姆透露，拜登的意思是他「瞓身」參選，自己亦會「瞓身」支持，拜登獲得州長們力撐。醫生出身的夏威夷州州長格林（Josh Green）指拜登表明會繼續競選，解釋自己在總統電視辯論當天很疲憊。格林形容拜登在會上思路清晰、專注，覺得他很可靠。格林認為歸根結底，問題是人們是否願意再次投選可能會感到疲倦的81歲、正派的拜登，抑或78歲、具有深刻且令人不安人格特徵的前總統特朗普，這是國家歷史上的一個重要時刻。

拜登亦與民主黨眾議員通電話，繼德州眾議員多格（Lloyd Doggett）後，亞利桑那州的格里哈爾瓦（Raúl Grijalva）呼籲拜登退選，麻省眾議員莫爾頓（Seth Moulton）則指出拜登的年齡是一個負擔。