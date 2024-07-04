保守黨失選民信心　地方政績功不抵過

英國周四（4日）舉行大選，不少選民直言對執政保守黨主政失去信心，部分支持者雖然認可該黨的地方政策，但大選時仍會以大局為重踢走保守黨。今屆英國大選首次接受來自英聯邦國家的移民選民投票，他們提到保守黨移民政策嚴厲，希望以選票支持更接受移民的政黨。

保守黨財政大臣侯俊偉今屆大選出戰英格蘭富裕社區戈德爾明（Godalming），66歲居民漢弗萊斯（Julian Humphrys）坦言侯俊偉在地方的一切功績，都因他支持這個有毒政府而摧毀，目前最重要是國家層面。74歲退休長者戴維斯（Linda Davis）指，雖然自己更喜歡另一個小政黨，但會按其孫建議，投票給最有可能擊敗保守黨的自由民主黨。

來自英聯邦國家馬來西亞的33歲學生Teh Wen Sun稱，自己看不出兩大政黨保守黨和工黨之間有多大區別，但她很想投票給一個更容易接受移民的政黨。部分回教選民不滿保守黨或工黨在加薩戰爭中支持以色列擁有自衞權，計劃投票支持其他小政黨。51歲回教徒侯賽因（Rafit Hussain）歷屆票投工黨，他表明今屆和家人都不會支持工黨。