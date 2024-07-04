傳辛偉誠憂失國會議席　8位大臣料敗選

英國執政保守黨面臨大選潰敗，當地傳媒指黨魁兼首相辛偉誠周二（2日）坦言擔心失去自己在下議院的議席，成為該國史上首位在選區失利的在任首相。民調預測多達8名辛偉誠內閣成員或國務大臣將失去議席，包括財政大臣侯俊偉和國防大臣夏博思，另有7名大臣選情膠着。

報道指，辛偉誠在周二的保守黨拉票活動前向核心圈子成員透露，自己出戰的約克郡里士滿和諾薩勒頓（Richmond and Northallerton）選區選情仍不明朗。消息人士形容辛偉誠對此十分緊張，不太相信其他對手支持度如此接近，保守黨人對農業社區支持度下降感到震驚。辛偉誠考慮無論是否保留議席，都重返金融服務業，已有前同事向他招手，提出聘請他到倫敦工作。他也考慮花更多時間在美國加州生活，他在當地有寓所，但沒有長駐加州。

英國從未有在任首相失去國會議席，自1974年以來也只有12名在任內閣大臣失去議席。民調近日訪問1.3萬名選民發現，侯俊偉、夏博思、大法官兼司法大臣卓艾歷、保守黨首席黨鞭夏世民等人，將在各自選區敗於工黨或自由民主黨。下議院保守黨領袖莫佩琳所在北樸茨茅斯選區選情激烈，可能影響她在辛偉誠失勢後，獲推舉為保守黨黨魁的機會。