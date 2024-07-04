工黨料重奪英格蘭北部票倉　中南部厭倦保守黨

外界預料英國執政保守黨將在周四（4日）大選慘敗，英媒發現上屆大選倒戈支持保守黨的英格蘭北部較貧困地區選民，不滿該黨未能兌現承諾振興城鎮，所以今屆準備重投在野工黨懷抱。作為保守黨傳統票倉的英格蘭中南部，選民也對保守黨執政14年感到厭倦，準備支持其他政黨。

傳統上支持工黨的英格蘭北部至中部地區獲稱為「紅牆」，其中在大曼徹斯特郡煤炭和製造業重鎮利（Leigh），選民於2019年大選首次倒向保守黨，期望時任首相約翰遜改善當地生活水平。雖然該鎮最終獲撥款3,200萬英鎊（約3.1億港元），但超過99%資金尚未使用，經濟仍然不振。民調預測保守黨將失去利的所有議席，當地成為紅牆地區選情搖擺幅度最大城鎮。

英格蘭中南部歷來支持保守黨，但屬於鄉村選區特倫特河拉什克利夫（Rushcliffe-on-Trent）的一名前內閣大臣承認，雖然保守黨上一次失去當地議席已是維多利亞女王統治時期，但他已預見今屆大選失利，唯一疑問是失利程度。民意調查學專家柯蒂斯（John Curtice）指出，保守黨的支持度在所佔議席選區下跌得更快。