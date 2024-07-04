阿塞拜疆將對中國公民　實施一年單方面免簽

中國和阿塞拜疆周三（3日）發布關於建立戰略夥伴關係的聯合聲明，宣布雙方一致同意拓展兩國政治、經濟、文化等領域合作，加強國際協作，共同維護兩國共同利益。中方歡迎阿方參加每年舉辦的中國國際旅遊交易會等旅遊展會，阿方決定對中國公民實施為期一年的單方面免簽政策，雙方將進一步推動人員往來便利化。

聲明指，中阿雙方基於相互尊重、平等信任、相互支持、合作共贏原則，建立戰略夥伴關係，視彼此為優先和可靠合作夥伴，獨立自主決定雙邊關係方針政策，不因外部因素而改變。阿方堅定奉行一個中國原則，反對任何形式的「台獨」；中方堅定支持阿方提出的和平議程，認為旨在支持對抗的地緣政治圖謀會適得其反。雙方強調，共同努力防止和應對恐怖主義、分裂主義和極端主義，在重大安全問題密切溝通與配合，可協商定期舉行兩國外交部磋商。

雙方願進一步加強貿易、投資、工程承包合作，加強兩國發展戰略對接以及願景、規劃和政策對接，進一步擴大雙邊貿易規模。雙方亦願探討完善經貿領域條約法律基礎，加強媒體和訊息領域合作，支持孔子學院建設等。阿方表明加入金磚國家的意願，中方歡迎阿方參與金磚合作。