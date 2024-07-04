傳中國高超音速導彈對準菲　華外交部：不知消息何來

菲律賓參議員、總統小馬可斯姊姊伊梅日前在社交媒體稱，中國在菲律賓劃定了25個高超音速導彈襲擊目標，惟菲律賓國家安全理事會稱不知情。中國外交部周四（4日）回應指，不知道消息從何而來。

中菲南海問題雙邊磋商機制第9次會議周二（2日）召開，伊梅在Facebook上載上述內容的影片，稱中國其中一個首要攻擊目標，是位於菲律賓北部、靠近台灣的巴丹群島，但她未說明資料來源。菲媒周三（3日）引述菲律賓武裝部隊表示，已準備好向伊梅了解其說法並評估潛在威脅。菲律賓國家安全理事會發言人亦稱，會針對伊梅的言論向小馬可斯了解更多詳情。

中國外交部發言人毛寧周四回應指，中國堅持走和平發展道路，推行防禦性的國防政策，不對任何國家構成威脅，但也絕不會坐視自身的正當權益和地區的和平穩定受到侵犯和威脅。另針對中菲船隻近期在南海的碰撞事件，菲律賓武裝部隊要求中國賠償6,000萬披索（約800萬港元），毛寧反斥菲方非法運補挑釁在先，中方維權執法正當合法，菲方應為其侵權行徑承擔後果。被問菲方計劃正式要求中方歸還在此次衝突事件中繳獲的菲方武器時，她強調中國海警依法採取執法措施正當合理，敦促菲方停止侵權挑釁，回到通過對話協商、妥善管控分歧的正確軌道。