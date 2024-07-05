【東方日報世界視線】墨西哥拒選邊站　同與美中俄友好

墨西哥這個大男人文化國家，破天荒選出了一位女性總統，辛鮑姆是猶太裔科學家出身，曾任墨西哥城市長，政績驕人，她在大選第一輪投票就以接近60%得票的成績當選，將於10月1日接替奧夫拉多爾出任總統。他們二人同屬左翼民粹主義「國家復興運動黨」，辛鮑姆將延續奧氏推行了6年的社會改革政策。

奧夫拉多爾的6年管治，扶貧方面使800萬墨西哥人民脫貧，且不斷提高最低工資。但其國有化輸電網、石油及鋰礦，令美國財團非常不滿，也不符合華府的利益。而最令特朗普及拜登政府不滿的，是墨西哥這左翼政府一直同時維持與中國、俄羅斯及美國的友好關係，不但不肯選邊站隊依從美國，更有意加入金磚國家組織。

面對美國對中國實施經濟及科技制裁、脫鈎或去風險化，墨西哥竟然大開門戶引入中國資本投資生產商品，利用美、加、墨3國的自由貿易協議，使中資在墨西哥生產的產品可免稅進入美國市場。美國大企業因此威脅墨西哥，如果引入中資，將會令美資撤退。

此外，連奧夫拉多爾及辛鮑姆都承認，國家復興運動黨執政6年，暴力謀殺罪行一直上升，在選舉期間，竟有30多名地區候選人被殺，使民主選舉蒙上極大陰影。當然，還有華府非常關注的美墨邊境非法移民及極度猖獗的毒品問題，特別是芬太尼走私，這都會是辛鮑姆政府要全力應付的問題。

但有社會分析家指出，這些問題的製造者其實是美國。美國一些工業、農業的僱主樂於聘用廉價非法入境勞工；美國約佔全球5%人口，卻消耗全球80%的硬性毒品；美國和墨西哥黑幫互相勾結，活動國際化，由墨西哥走私毒品到美國，由美國走私槍械到墨西哥，也是世界上最大的洗黑錢集團之一。美國共和黨就有強烈聲音，要求美國軍警入境墨西哥打擊有組織罪案集團，但遭墨國政府堅決反對，認為這是不尊重墨西哥主權的行徑。

事實上，墨西哥現任及候任政府，都堅持平等對待及尊重中國和美國的投資，所以除了要引入比亞迪生產電動車，也積極與特斯拉商議推動設廠。而對於美墨邊境的毒品及槍械走私，非法移民及其他跨境罪行，兩國必須加強合作，畢竟上帝太遠而美墨兩國太近！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻