傳匈牙利總理今訪俄　歐盟警告不要作其代表

英媒周四（4日）報道，匈牙利總理歐爾班將於周五（5日）到莫斯科會見俄羅斯總統普京。歐盟警告歐爾班，不要代表歐盟與俄羅斯對話。

克里姆林宮發言人佩斯科夫對報道不置可否，僅稱普京周五的日程繁忙，將在較遲時間向媒體發布消息。若有關報道屬實，這將是自俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐爾班和普京首次在俄羅斯境內會面。

歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾周四在社媒平台X貼文稱，歐盟輪值主席國無權代表歐盟與俄羅斯接觸。一名知情人士透露，查爾斯‧米歇爾是在無法聯系到匈牙利官員或確認歐爾班的訪俄行程後，發布這條公開訊息。另有消息人士指，如歐爾班事先向查爾斯‧米歇爾徵求意見，米歇爾會敦促歐爾班不要前往莫斯科。

自俄烏戰爭爆發後，相較於其他歐盟領導人，歐爾班與莫斯科保持密切關係，他在2022年訪問過俄羅斯，當時他沒有和普京會面，但他在其他國家和普京見過面。匈牙利剛在7月1日接任歐盟輪值主席國，為期6個月。歐盟外交官擔心，歐爾班會利用匈牙利擔任歐盟主席國的機會，破壞歐盟懲罰和孤立莫斯科的努力。