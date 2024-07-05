華大使即將離任　向韓外長辭行

中國駐南韓大使邢海明即將離任，他周四（4日）拜會南韓外交部長趙兌烈。邢海明離任回國後，中國駐韓大使館公使銜參贊方坤將代理大使職務。

趙兌烈自今年1月就職後首次與邢海明單獨會面，再次對近期在京畿道華城市電池廠火災中遇難的中國公民表示哀悼，邢海明感謝南韓政府為善後工作付出心力。趙兌烈表示，邢海明曾參加韓中建交談判磋商，作為駐韓大使在過去4年多的時間裡付出了不少辛勞，希望他今後無論身居何位，都繼續為韓中友好關係發揮作用。邢海明指出，不管身在何處都將珍惜在韓結下的友誼，繼續為中韓關係發展付出努力。邢海明於2020年1月來韓履新，將於本月中旬離任回國。

邢海明結束辭行後向記者稱，韓方政府和各界人士給予的幫助，將把這段寶貴的經驗珍藏在心底，繼續為中韓關係發展付出努力。對於擔任大使期間是否有後悔的事，邢海明未予作答。邢海明是從事韓朝外交事務20多年的外交專家，精通韓語，在韓人脈頗廣。然而，他去年6月會見南韓最大在野黨共同民主黨黨首李在明時，發表「賭中國輸的人今後一定後悔」的言論引起爭議，之後在韓對外活動明顯減少。