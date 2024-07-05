總統下令緩和南海局勢　菲撤走一套美國中導系統

菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納周四（4日）表示，總統小馬可斯已下令該國武裝部隊緩和南海緊張局勢。菲軍同日宣布，將撤走一套部署在呂宋島的美國中程導彈發射系統。有報道指，小馬可斯的命令是在中菲雙方周二（2日）舉行會談後作出。

菲律賓陸軍發言人德馬阿拉（Louie Dema-ala）表示，美軍正在運走為美菲「肩並肩」及「堅盾」聯合軍演而部署的中導系統「堤豐」。按照計劃，中導系統將在9月或者更早運離菲律賓。美軍方面未有說明停止部署中導系統的原因。

中國外交部副部長陳曉東周二與菲律賓外交部副部長拉扎羅在馬尼拉共同主持召開中菲南海問題雙邊磋商機制（BCM）第九次會議。這次會議是自上月17日菲律賓運補船碰撞中方船隻事件後，中菲間首次正式對話。有美媒形容這是一次緩和緊張局勢的關鍵性會談。

今年4月，美國在呂宋島部署「堤豐」，是冷戰以來美國首次在亞洲部署中程導彈系統。「堤豐」可發射標準6型（SM-6）攔截導彈及戰斧巡航導彈，射程覆蓋整個台灣海峽，令北京大為不滿。中國防長董軍上月出席在新加坡的香格里拉對話時警告，在南海及亞太地區部署彈道導彈的問題上，北京的克制是有限度的。