夏博思批保守黨內部分裂　無法調解致敗局

英國保守黨在周四（4日）的大選慘敗，引起該黨內訌。國防大臣夏博思輸掉所屬選區議席後，開火炮轟保守黨內「永無止境的肥皂劇」，無法調解分歧，導致今日的敗局。屬黨內右派陣營的前內政大臣柏斐文雖然保住議席，但承認該黨把選民支持當作理所當然，並為此道歉。

夏博思說，與其說工黨贏得今次選舉，不如說保守黨輸了。他直言：「一次又一次，選民們對我們無法在私下消除分歧，然後在公開場合團結一致感到沮喪。相反，我們考驗了傳統保守黨選民的耐心，保守黨傾向於透過日益根深蒂固的內部競爭和分歧來創造無休止政治肥皂劇。」他認為選民只是簡單地表達「如果你們不能互相同意，我們就不能同意投票給你們」，保守黨忘記一條基本政治規則，就是人們不會投票給分裂的政黨。保守黨需要發揮自己的作用，認識到問題所在，用時間恢復。

柏斐文就保守黨整體表現道歉，直言該黨令選民失望，英國人在過去14年都支持該黨，該黨卻沒有兌現承諾。保守黨需要吸取教訓，否則「還會經歷很多更糟糕的夜晚」。她說英國值得更好，保守黨必須做得更好，她將盡所能重建信任。

在選前，負責脫歐事務的前內閣辦公室國務大臣霍禮思在報章發文，把矛頭直指首相辛偉誠，指辛偉誠是一個正派的人，但他短暫而悲慘的首相任期已經結束，「這是最好的，雖然我希望能早點結束」。