兩名華人遭撕票　菲警拘一名孕婦疑為勒索集團頭目

兩名華人早前在菲律賓遭綁架遇害，事件引起關注。菲律賓傳媒周五（5日）報道，該國移民局日前在大馬尼拉帕賽市一間高級公寓內逮捕了一名涉嫌綁架犯罪的孕婦，據稱她是綁架勒索集團的頭目之一。

菲律賓移民局逃犯搜查組組長指出，該名孕婦在犯罪集團中負責聯繫潛在受害者上鉤，當受害者與他們約定在某個地方會面時，負責綁架的匪徒就會埋伏在地點周圍，找准時機將受害人挾持綁架。當綁匪將人質控制並帶到窩點後，就會向人質家人索取贖金，並特別要求以加密貨幣方式支付贖金。該名孕婦綁匪頭目特別狡猾，往往用化名和同伙溝通，並不斷改變其住址。她的丈夫早些時候被警方反綁架大隊逮捕，現在被拘留在移民局拘留所。

另外，案中遇害的兩名華人從事醫療器械行業工作，分屬不同公司，但均受自稱為「李娜」的經銷商邀請前往菲律賓談生意，抵達後遭綁架。有消息人士周五透露，警方確定「李娜」和另外至少一名男性涉案，而「李娜」來自台灣，目前不在菲律賓境內。據悉，「李娜」這個名字牽涉不止一起綁架案。中國傳媒曾致電菲律賓國警反綁架大隊詢問案情調查進展，對方表示該案仍在調查中，具體訊息不便透露。