工黨對華政策或維持戰略模糊　重視經濟聯繫

英國工黨再度掌權，新政府的首要議程將是如何處理美國和中國之間的敏感關係，有英國學者認為，工黨可能會對中國繼續目前「戰略模糊」立場，即使在地緣政治和國家安全擔憂的情況下，也要考慮到英中兩國的經濟聯繫。

工黨曾在競選政綱中提到，將在可合作議題上與華合作，同時不放棄在有必要問題上挑戰。美媒分析指，雖然工黨政府的理想狀態是對外交、國內和產業政策採取自主態度，但若中國繼續採取與英國利益和價值觀相悖的行動，工黨不得不認真考慮維持和改善對華特殊關係，同時確保英國的安全和經濟利益不受影響。伯明罕大學國際政治學教授鄧恩（David Dunn）表示，英國對華立場非常模糊，就像歐盟一樣，在依賴中國的同時，也擔心對方產生威脅。

另有觀點認為，若前總統特朗普重返白宮，預計將加大對盟友的壓力，要求工黨政府對中國採取更強硬的態度，屆時中英關係將變得更加複雜。哈佛大學甘迺迪學院教授米特（Rana Mitter）表示，由於中英很難找到共同利益，預計英國在對華政策上繼續跟隨美國領導。