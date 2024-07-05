拜登稱需更多睡眠　晚上8點後不工作

81歲的美國總統拜登上周在首場大選總統辯論表現糟糕，民主黨內要求換將之聲此起彼落。美媒周四（4日）報道，拜登周三（3日）向多名民主黨籍州長表示，他只需要更多睡眠，因此打算晚上8時以後不會再安排工作。

報道引述消息人士指，拜登當日與20多位民主黨州長會面時說，自己是因為工作時間太長、睡眠不足，加上數度外訪導致太過勞累，才會導致在總統辯論中表現不佳。他透露，已向幕僚要求，未來晚上8時後不編排工作。

醫生出身的夏威夷州州長格林（Josh Green）在會上問及拜登的身體狀況。拜登回應稱自己身體很好，「是大腦有問題」。這句話被大多與會州長認為是開玩笑，但有知情人士指出，至少有1名州長不認為這是玩笑，更表現困惑。

拜登陣營發言人穆尼奧斯（Kevin Munoz）回應報道指：「前總統小布殊晚上9點就上床，前總統奧巴馬晚上6時半一定要吃飯。大多總統都會在工作和生活之間取得平衡，拜登也不例外。惟特朗普卻是截然不同，有大半天的時間在社交媒體上鼓吹那些會導致經濟蕭條的政策，另外半天就是在打高爾夫球。」