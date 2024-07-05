構思禮物13年　父請教師簽名成冊贈畢業女兒

高中畢業是人生重要階段之一，美國紐約州一名男子自13年前便為大女兒的高中畢業禮物作準備，近日終於如願送出，惹得女兒極為感動。原來男子在女兒每個學年結束時，請求教職員在一本簿上簽名和留言，為女兒累積成長點滴的回憶，十分貼心。

美媒周四（4日）報道，本森（Brian Benson）在17歲大女兒賴利（Riley Benson）剛上幼稚園時，就萌生出製作簽名冊的想法。他每年都會在女兒學年結束前一周左右，私下將簽名冊交給學校輔導員，請求對方傳給所有老師及任何曾與女兒接觸過的教職員，希望他們能在冊上在簽名和留言。

賴利表示，她過去對簽名冊的事一無所知，因此受到禮物當下感到非常驚訝，更感動得熱淚盈眶，認為這一定佔用了父親生命中許多時間，直言該份禮物對她而言意義重大。她希望能一直保留簽名冊，將來能給她的孩子看，同時想為自己的孩子做這件事。

眼見賴利十分喜歡自己準備了13年的禮物，本森形容這是個非常自豪的父親時刻，很高興看到女兒為此感到如此快樂。他建議其他父母若希望為子女準備簽名冊，需盡早開始並持之以恒。