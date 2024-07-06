【東方日報世界視線】助以犯戰爭罪　西方勢力龐大

聯合國人權專家發表聯合聲明，聲稱以色列在加薩地帶執行的是屠殺無辜平民的戰爭罪行，任何國家向以色列提供武器，都是戰爭罪犯的幫兇。他們更指出，這些提供武器的西方國家涉及的財經、金融及軍工企業，亦犯上戰爭罪行，因為它們從中牟利。

這份聲明來自「聯合國人權事務高級專員辦事處」，要求這些國家及機構立即停止向以色列供應武器，否則要為支持以色列的戰爭罪行、嚴重侵犯人權負責。

聲明中涉及的包括：貝宜系統、波音、卡特彼勒（Caterpillar）、通用動力、洛歇馬丁、諾斯諾普格魯曼（Northrop Grumman）、奧什科什防務、萊茵金屬（Rheinmetall）、勞斯萊斯、雷神、蒂森克虜伯（Thyssenkrupp）等企業。聲明指出，美國佔輸以軍火的66%，德國則佔30%，其餘是意大利等。此外，美國銀行、貝萊德集團、摩根大通、花旗集團、摩根士丹利、富國銀行等，涉嫌貸款軍工集團生產軍火售以。

該聲明更指出，美國銀行、高盛投資、法國巴黎銀行以及德國，主力負責推動經銷以色列債券牟利，以擴展其侵略行為，亦有可能被追究責任。自去年以巴戰爭開始後，美國不少州政府陸續買入超過3億美元的債券，支持不分共和或民主黨管治的州份，最重要的支持來自佛羅里達州，高達1.4億美元。

雖然國際刑事法院已申請對以色列總理內塔尼亞胡、國防部長加蘭特發出逮捕令，控告其涉嫌觸犯戰爭罪，但國際政治專家均認為，國際刑事法院暫時不會向涉嫌支持以色列政府的大財團、軍工集團的負責人下手。首先是因為打內塔尼亞胡、加蘭特這兩隻「大老虎」已經非常困難，西方政府不會支持逮捕二人，以免得罪猶太金主和勢力龐大的猶太選民組織。連大老虎都無法處理，聯合國人權事務高級專員辦事處以及國際刑事法院，哪裏有資源及人手，去立案追究涉嫌協助以色列犯上戰爭罪的國際金融機構、軍工集團的高層。

此外，美國及其他西方政府不但不會合作，更會在提供聯合國及其國際機構經費上設限緊縮，而西方國家的大金融機構自然亦樂於協助打壓以自救。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻