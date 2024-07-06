與華合作對抗芬太尼有進展　美國感鼓舞

美國長期質疑中國業者對美輸出類鴉片止痛劑芬太尼的前體（經化學反應的合成物），美媒周五（5日）報道，拜登政府官員指出，美國對中國近期採取有意義的行動感到鼓舞，但還有很多步驟要執行。

《華爾街日報》報道，華府持續抨擊中國業者是美國近年芬太尼危機的原料提供者，中美元首去年11月會談後，中方已低調處理關閉部分對墨西哥毒梟銷售原料的業者，也將對美國要求的3項化學物質訂立新規定。

中國公安同時在美國情報下，拘捕一名涉及墨西哥毒梟洗錢的嫌犯。一名拜登政府資深官員表示，美方已見到中方採取有意義行動，但還有很多步驟要執行，美方對過去數周中方的行動感到鼓舞。

報道指，中美關係雖然緊張，但合作對抗毒品已有顯著改善。去年中美元首後，美國官員仍難與中國對口單位說上話，但華府官員過去幾個月陸續訪華，白宮全國毒品管制政策局主任古普塔6月赴北京時，對於雙方就新興綜合化學物質的毒品威脅，已建立直線聯絡管道。

中美雙方對美國毒品危機各執一詞，北京認為根源來自美國的藥癮問題，美國國會立場強硬，指北京是對美輸出毒品原料背後的黑手。