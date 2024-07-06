拜登淡化辯論表現不佳　未釋黨友疑慮

尋求連任的美國總統拜登周五（5日）在威斯康辛州接受電視專訪，淡化自己上周電視辯論表現不佳，強調仍能勝任總統一職。當地傳媒報道，部分民主黨人不滿意拜登專訪表現，認為拜登的說法更顯得他與現實脫節。也有民主黨人力撐拜登，敦促黨友團結。

全國廣播公司（NBC）引述匿名民主黨眾議員形容，拜登專訪表現讓他很難過，因為拜登完全脫離現實，與真相脫節；眾議員指自己很快就會打沉默。另一名眾議員指，拜登專訪表現肯定比辯論好，但認為「我們（民主黨）還是完蛋了」。公開呼籲拜登退選的民主黨德州眾議員多格特（Lloyd Doggett）則稱：「我們不是全能上帝，但拜登需要退選。」

《紐約時報》引述拜登核心圈子認為，拜登專訪表現足以讓他暫時留在總統競選。民主黨賓夕凡尼亞州參議員費特曼（John Fetterman）敦促批評拜登的黨友拿出骨氣，團結支持拜登。民主黨特拉華州參議員庫恩斯（Chris Coons）稱，拜登任期內帶來顯著進步，計劃在下一任期做得更多，自己迫不及待想幫助拜登與對手特朗普競爭，在11月贏得勝利。