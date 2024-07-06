新總統盼與西方改善關係　恢復核協議

伊朗改革派政客、前衞生部長佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）周六（6日）當選總統。他曾表示希望與西方國家改善關係、恢復核協議，減少女性頭巾法執行力度，並指出高物價、嚴格規範女性及互聯網審查，正導致政府失去社會支持。

現年69歲的佩澤什基安生於伊朗西北部馬哈巴德，父母分別是阿塞拜疆和庫爾德族。他參加過兩伊戰爭，之後成為心臟外科醫生，並擔任大不里士醫科大學校長。他的妻子和一名女兒在1994年車禍喪生，從此獨自撫養兩子一女。佩澤什基安之後進入政界，在改革派前總統哈塔米執政期間擔任衞生部長，2006年當選大不里士議員，後來擔任國會副議長，支持改革派及溫和派。

佩澤什基安曾於2011年登記參選總統，之後自行退選。他2021年捲土重來，卻被伊朗當局禁止參選。雖然佩澤什基安希望與西方國家改善關係，但他也是伊朗革命衞隊忠實擁護者，曾讚揚革命衞隊2019年擊落美國無人機，形容是「給美國人一記重拳，證明我們國家不會投降」。伊朗女子阿米尼前年因未戴好頭巾，被道德警察拘留期間死亡，佩澤什基安指事件不可接受。