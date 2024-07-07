再有民主黨議員促拜登退選　眾院高層開會商前景

美國總統拜登持續試圖挽回外界對他的信心，他上周五（5日）在總統選舉首場電視辯論後首次接受電視台訪問，惟他聲音沙啞，答問題時會離題，未能安撫民主黨黨友。美媒指，眾議院民主黨領袖杰弗里斯將於周日（7日）與眾議院委員會的民主黨成員開緊急視像會議，討論拜登的競選前景。

另一邊廂，明尼蘇達州的民主黨眾議員克雷格（Angie Craig）上周六（6日）要求拜登退選，是民主黨內第5名公開呼籲拜登退選的眾議員，亦是首名來自搖擺選區的表態議員。她指自己非常敬重拜登，但鑑於拜登在辯論上的表現，加上事後沒有作出強而有力的回應，她認為拜登無法有效打贏選戰並擊敗前總統特朗普，呼籲拜登放棄尋求連任，讓民主黨新一代領導層出選。

另一邊廂，拜登與競選團隊全國聯合主席舉行例行會議，討論選舉策略，他要求團隊提出誠實意見。與會者形容會議坦誠及具建設性，有競選經理要求民主黨人不要公開表達對拜登選情的擔憂。

在上周四（4日），拜登出席一個電台節目時疑似又失言，說：「我很自豪，可以成為首位輔助非裔總統的非裔女性副總統。」外界認為他是把自己與副總統賀錦麗搞混了。