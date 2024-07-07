學者出版新書　揭日本二戰秘密戰面紗

日本歷史學者松野誠也耗時5年收集整理的《陸軍登戶研究所相關資料》一書於周日（7日）出版，透過125份、1,500餘張一手歷史檔案，揭秘日本在二戰期間各種秘密戰史實。松野表示，選擇在盧溝橋事變紀念日出版書籍，飽含了不希望不幸歷史再次重演的強烈心願。

書中史料主要來自日本國立公文書館、防衞省防衞研究所戰史研究中心資料室、外務省外交史料館、江戶東京博物館等。松野5年來透過訪問調查，挖掘出超過100份與登戶研究所相關的歷史檔案。松野結合先前已發表的史料，將其系統梳理成揭秘登戶研究所的史料合集。松野指出，迄今為止對登戶研究所研究主要依賴少數參與者的回憶、證言和少量史料。整理出版的《陸軍登戶研究所相關資料》幾乎包羅與登戶研究所相關的所有重要檔案，是對登戶研究所作歷史實證研究不可或缺的有系統原始檔案合集。

書中包括大量鮮為人知的「極密」檔案，例如首次在日本發現、揭開戰敗時登戶研究所人員組織結構的《陸軍第九陸軍技術研究所高等官職員表（1945年8月15日製）》；日本侵華期間企圖通過偽造法幣，發動對華金融戰的《對華經濟謀略實施計劃》；日本把從香港掠奪的法幣印刷設備、紙張等運送至登戶，並將偽造的法幣用於浙贛戰役的命令批文；研制氣球炸彈的圖紙、氣球炸彈放飛基地相關圖紙；日本在戰敗後隱匿、銷毀相關證據的命令原文等。除日文原始檔案外，書籍還收錄美國在戰後對登戶研究所的調查報告等。

登戶研究所又名第九陸軍技術研究所，前身是1919年成立的陸軍科學研究所，是一個研發新武器、從事謀略、防諜及間諜活動的機構。