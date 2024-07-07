新總統揚言消除制裁陰霾　哈梅內伊冀續萊希道路

伊朗改革派新總統佩澤希齊揚周日（6日）在首都德黑蘭發表勝利演說，他形容自己贏得大選是為伊朗打開新篇章，承諾克服挑戰和為所有國為帶來繁榮，揚言要消除伊朗受制裁、威脅和戰爭的陰霾。同日，他獲最高精神領袖哈梅內伊接見，哈梅內伊祝賀他當選，並向他提出必要的建議，期望他能延續已故總統萊希的道路。

佩澤希齊揚說，伊朗面臨一場重大、充滿艱辛和挑戰的考驗，只為向國民提供繁榮的生活。他將專注推動國內對話、融合與民族和解，關注當前經濟、社會、文化和政治各領域的內部問題，尋求與議會和司法部門合作，防止國家出現分歧和緊張局勢。他稱自己尊重競選對手、屬強硬派的前首席核談判代表賈利利，比賽已經結束，伊朗友誼的時刻到來，讓大家共同邁出一步，確保國家利益，開啟伊朗可持續發展和全面進步的前景。

佩澤希齊揚強調無意限制人們的慾望，而是尋求消除伊朗制裁、威脅和戰爭的陰影，要攜手努力建立區域持久和平與合作，推動與世界的對話與建設性互動，服務國家利益、滿足人民需求。

佩澤希齊揚預料在30天內上任，但仍需待國會認證結果和獲哈梅內伊認可。最高精神領袖辦公室指，哈梅內伊希望佩澤希齊揚利用國家的能力，為伊朗的進步和發展採取措施，祝福他取得成功，並向他提出了必要的建議。