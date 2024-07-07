柏金遜病權威曾赴白宮　會晤拜登醫生

坎納德（上小圖）曾在白宮與奧康納（下小圖）會面，可能與拜登（大圖）有關。（Getty Images圖片）

美英傳媒上周六（6日）報道，白宮訪客紀錄顯示馬里蘭州沃爾特里德國家軍方醫院柏金遜病權威專家坎納德（Kevin Cannard）於去年8月以來，合共進入白宮8次，其中7次是與白宮及醫院之間的聯絡官會面，今年1月17日的一次則與總統拜登的醫生會面。

白宮訪客紀錄顯示，坎納德最近一次到白宮是今年3月底，而是1月17日，他曾到白宮與拜登私人醫生奧康納（Kevin O'Connor）會面，沃爾特里德國家軍方醫院心臟病專家阿特伍德（John E. Atwood）也與會。奧巴馬政府及特朗普政府時期的白宮醫生傑克森（Ronny Jackson）表示，白宮醫生的主要責任是總統健康，因此會面很可能與總統有關。

拜登日前受訪時被問及是否接受了全面的神經學和認知評估，他說自己每天都接受認知測試，他不只是在競選，還在管理世界。主持人追問他是否進行了特定的認知測試、是否接受過訓練有素的神經科醫生檢查，他稱無人告知他需要接受檢查，他的工作就證明他足以勝任公職，並不真正需要再接受任何認知測驗。

另一邊廂，美媒披露民主黨金主及相關群組中，近日出現一份主張支持副總統賀錦麗取代拜登出戰今屆總統選舉的文件，並開始討論賀錦麗代拜登參選後的可能副手人選。