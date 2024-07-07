美國羅斯韋爾UFO節　飛碟座駕成焦點

美國新墨西哥州羅斯韋爾（Roswell）有世界UFO（不明飛行物體）首都之稱，當地上周五至周日（5日至7日）舉辦不明飛行物體節，估計吸引約5萬人參與。有UFO發燒友從印第安納州出發，橫越數個州份前往活動，其創意「飛碟」座駕更成為焦點。

一年一度的不明飛行物體節自1996年起舉辦，紀念1947年7月4日的「羅斯韋爾飛碟墜毀事件」。當年羅斯韋爾郊外傳出巨響，周圍散落大量金屬碎片，美國軍方對外解釋是氣象氣球墜毀，但陰謀論者認為是外星飛船來訪。不明飛行物體節活動內容包括UFO主題演講服裝比賽和家庭友好活動等，每年吸引大量發燒友前往。

67歲的安德森（Steve Anderson）也是發燒友之一，他更專門駕駛一輛改裝成飛碟造型的汽車前往活動，卻因「飛碟車」太過亮眼，18小時路途中分別在3個州份被警察截停。然而警員非常友善，只簡單盤查和拍照留念便予放行。安德森指警察截停在他預料之內，因為「飛碟車」實在太吸引人拍照。

安德森笑言，乘坐「飛碟車」有3條規則，包括佩戴外星人造型眼鏡、攜帶射線槍防身，以及始終表現得像個8歲孩子。他認為人生苦短，必須及時行樂，改裝汽車便是要為沿途帶來歡樂。