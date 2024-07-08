美德州成立在台辦事處　簽經濟發展合作意向書

美國德州州長艾博特正訪問台灣，他周日（7日）宣布成立德州在台辦事處（State of Texas Office in Taiwan），並與台灣簽署經濟發展合作意向書。他致詞時表示，德州與台灣站在同一陣線。

艾博特率領30人經貿訪問團到台灣，周日舉行記者會宣布在台灣成立德州在台辦事處，並與台灣經濟部長郭智輝簽署德州與台灣之間的經濟發展意向聲明。艾伯特表示，這是除了墨西哥之外，德州本世紀第一個海外辦公室，顯示德州對台灣的重視，不僅要讓德州商界，也要讓全世界都知道，德州與台灣站在同一陣線。

艾博特指，德州期望在堅實的合作基礎上，持續強化與台灣的雙邊貿易、增加就業機會及創新，尤其是在半導體產業，台灣位居全球第一，德州則是美國之首，並且共同提供能源韌性，也各自推進航太科技等領域的領導地位。他認為台灣的發展對世界至關重要，德州對台灣的支持強健，將協助雙方推展更好的經濟合作關係。

同日，台灣總統賴清德在總統府接見艾博特一行人，賴清德指這是艾博特任州長以來首次訪台，展現對台美共享民主價值的肯定。賴清德感謝德州議會去年5月通過友台決議案，重申德州與台灣堅定夥伴關係，並祝賀德州在台辦事處開幕，相信將成為台灣、德州和美國堅強友誼支柱，讓台美夥伴關係更加穩固和深化。