眾院民主黨高層開會　至少5議員促拜登退選

美國民主黨考慮換人總統拜登，另覓人選出戰今屆總統選舉。眾議院民主黨高層周日（7日）緊急開會討論總統拜登的競選前景，消息指至少5名議員認為拜登應退選。

知情人士透露，認為拜登要退選的包括眾議院司法委員會資深成員納德勒（Jerrold Nadler）、行政委員會資深成員莫雷勒（Joe Morelle）、軍事委員會資深成員史密斯（Adam Smith）、情報委員會資深成員海姆斯（Jim Himes）、退伍軍人事務委員會資深成員高野（Mark Takano）。連同上述眾議院，目前已有約10名民主黨籍眾議員希望拜登退選。眾議院本周復會，民主黨黨團料於周二（9日）舉行全體會議，聚焦討論拜登的問題。目前民主黨籍參議員仍大致支持拜隘，他們亦可能會在周二的閉門午餐會討論此事。

拜登周日從家鄉特拉華州轉往關鍵搖擺州份賓夕凡尼亞，出席多場造勢活動。被問到民主黨是否仍然支持他，拜登回應說是。美媒指，拜登整個周末都親自致電黨內議員，以及參與競選團隊電話會議，重申無意退選，未來會加強競選力度。