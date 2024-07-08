涉欺騙航空監管部門　波音同意接受認罪協議

美國司法部周日（7日）宣布，美國飛機製造波音公司涉嫌欺騙航空監管部門，波音同意與司法部達成認罪協議，罰款2.436億美元（約19億港元），以及接受獨立監管3年。認罪協議仍需交由德州地方法院檢視，法官可批准或駁回協議。

事件涉及波音737 MAX系列客機於2018年及2019年發生的兩宗嚴重空難，合共造成346人死亡。美國司法部當年指控波音串謀詐騙，在導致空難的一個飛行控制系統問題上誤導航空監管機構，試圖欺騙美國政府。司法部於2021年1月與波音達成延遲起訴協議，只要波音在3年內遵守協議的特定條件及罰款2.436億美元，就不會被起訴。惟波音一架737 MAX 9客機今年1月初在飛行期間於半空門塞飛脫，再次引發波音機安全疑慮。司法部早前認定波音違反延遲起訴協議，涉嫌欺詐，雙方就起訴問題展開談判。

根據認罪協議，波音會在延遲起訴協議已支付的罰款基礎上，再額外繳付一筆同等金額的罰金，並於未來3年接受一名獨立人士監督公司的飛機安全及品質控制程序。司法部官員指，認罪協議只涵蓋波音在2018年及2019年兩宗空難發生前的問題，波音在其他事故沒有起訴豁免，包括737 MAX 9客機甩門事件。同時，協議不覆蓋任何現任或前任波音員工。