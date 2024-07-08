老婦開免費縫紉課　教年輕人補衣促環保

現今速食式「快速時尚」席捲全球，以低廉價格購便能購入不同服飾，一旦衣服款式過時，年輕人往往扔掉舊衣購買新款，這種情況可能對地球資源造成浪費。澳洲傳媒周日（7日）報道，西澳省南部一群老婦舉辦了一個免費縫紉課程，教導社區居民自行修補破舊衣服，延長衣服穿着壽命，為地球出一分力。

這群老婦在當地一個農場棚屋開設工作坊，每周舉辦一次課程。現場提供縫紉機，居民可帶上自己的破舊衣服練習縫補技巧之餘，亦可善用回收布料，在衣服加上獨特裝飾，改造成新款重新穿着。

組織成員亨特（Nirala Hunt）表示，學習縫補自己的衣服是減少浪費紡織品的重要一環，這更能為居民節省金錢，以及將心愛衣服永遠保留。她認為，現時年輕一代甚少接觸縫紉，很多母親發現孩子衣服破爛，往往會為他們更換新衣，因此將縫糿技巧代代相傳，十分有意義。

當地智庫澳洲協會（The Australia Institute）循環經濟與廢物計劃負責人格博爾（Nina Gbor）指，若當地更多民眾學會縫紉技巧，則可能改變他們的消費習慣，減少浪費地球資源。