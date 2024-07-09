波音涉欺詐達認罪協議　傳與國防部討論潛在影響

美國司法部指控飛機製造商波音涉嫌就737 MAX系列客機2018年及2019年發生的兩宗空難，欺騙航空監管部門，波音同意接受認罪協議。知情人士周一（8日）透露，波音正與美國國防部商討認罪協議對政府合同的可能影響。

根據認罪協議，波音會在延遲起訴協議已支付的罰款基礎上，再額外繳付一筆同等金額的罰金，並於未來3年接受一名獨立人士監督公司的飛機安全及品質控制程序。協議可能影響波音與美國國防部和美國太空總署（NASA）等機構簽訂政府合約的能力，國防部發言人萊德沒有透露是否正與波音對話，但指當局將進行評估，決定認罪對波音合約的影響，以及確定採取哪些必要且適當措施保護聯邦政府，任何行動都將遵守美國政府合約法規。

波音的國防和航太部門對其業務至關重要，今年第一季度銷售額達70億美元（約546億港元），較去年同期增長6%。波音的年度報告顯示，美國政府合同佔去年收入的37%，其中包括對外軍售。一份美國政府報告則指，波音2022年的國防部合約總值為148億美元（約1,154億港元）。

國防工業專家指，認罪協議可能同時影響美國以外地區的波音國防業務。加拿大政府表示，正等待美國相關法律程序的決定，將在確定後評估情況，採購波音P-8A反潛巡邏機的計劃仍在進行。